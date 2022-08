Apollosa | si chiude il torneo di Green Volley

(Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Si è concluso con un grande successo il 14esimo, patrocinato dal Comune di, in collaborazione con l’US Acli Provinciale di Benevento e la Parrocchia S.Maria Assunta. La kermesse sportiva, iniziata lo scorso 19 Agosto ha avuto il suo epilogo domenica scorsa con le finali e le premiazioni alla presenza di un folto pubblico, nonostante la tarda ora. Ad aggiudicarsi ile’ stato il quartetto dei Beverly INPS, su Enola Gay: una bella e partecipata finale non senza colpi di scena. Al termine della finale ci sono state le premiazioni con il presidente provinciale Us Acli Alessandro Pepe, il sindaco diDanilo Parente, il segretario allo sviluppo associativo ...

"Lo spirito della manifestazione - spiega il consigliere con delega allo sport del Comune di Apollosa, Piero Tedesco, - è di consentire una sana pratica sportiva tra i ragazzi di Apollosa e della prov ..."