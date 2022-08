(Di martedì 30 agosto 2022) Non riusciva a dormire, non ce la faceva più a sopportare quel continuore deldel. Ma anziché presentarsila porta e parlare lui, un uomo didi 43 anni, ha pensato bene direlaed esplodere alcuni colpi. La denuncia L’uomo è stato denunciato dagli agenti di Polizia per violenza privata e minacce aggravate. Lui che, infastidito dall’re deldei vicini, hatol’arma e ha esploso alcuni colpi con lascacciacani. Nel corso della perquisizione effettuata nella sua abitazione, i poliziotti hanno trovato e sequestrato una radio scanner carica e funzionante, 2 pistole scacciacani, 3 pistole ...

CorriereCitta : Anzio, il cane del vicino abbaia troppo. Tira fuori la pistola e spara -

