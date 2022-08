Anief in piazza, Pacifico: “Draghi e Bianchi si sono dimenticati dell’istruzione. Senza organico Covid non si può ripartire. Norma su docente esperto da stralciare” [VIDEO INTERVISTA] (Di martedì 30 agosto 2022) Conferma dell'organico Covid, integrazione delle graduatorie del concorso straordinario e stralcio della figura del docente esperto: prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'Anief scende in piazza a Roma per chiedere attenzione per il mondo dell'istruzione e modifiche al decreto Aiuti bis, alla vigilia dell'approdo in commissione al Senato del testo. L'articolo Anief in piazza, Pacifico: “Draghi e Bianchi si sono dimenticati dell’istruzione. Senza organico Covid non si può ripartire. Norma su docente esperto da ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 agosto 2022) Conferma dell', integrazione delle graduatorie del concorso straordinario e stralcio della figura del: prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'scende ina Roma per chiedere attenzione per il mondo dell'istruzione e modifiche al decreto Aiuti bis, alla vigilia dell'approdo in commissione al Senato del testo. L'articoloin: “sinon si puòsuda ...

orizzontescuola : Anief in piazza, Pacifico: “Draghi e Bianchi si sono dimenticati della scuola. Norma su docente esperto da stralcia… - AniefTorino : Anief in piazza, Pacifico: “Draghi e Bianchi si sono dimenticati della scuola” [VIDEO INTERVISTA] - telodogratis : Anief, domani in piazza per affrontare sfide prossimo anno scolastico - ultimenews24 : (Adnkronos) - A un passo dall’inizio dell’anno scolastico Anief scende in piazza per manifestare: domani, 30 agosto… - Adnkronos : Anief: 'Non si può iniziare il 1° settembre senza le risorse economiche e aggiuntive che servono per affrontare le… -