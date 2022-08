ledicoladelsud : Andrea Crespi è il nuovo presidente di Hyundai Italia - Italpress : Andrea Crespi è il nuovo presidente di Hyundai Italia - Italpress : regionepuglia Andrea Crespi è il nuovo presidente di Hyundai Italia - EstebBeltramino : Andrea Crespi nominato nuovo presidente di Hyundai Italia #motori - palermo24h : Andrea Crespi da settembre al vertice di Hyundai Italia. Sarà anche il primo presidente italiano della casa coreana -

MILANO -è stato nominato Presidente di Hyundai Italia, con effetto 1 settembre 2022. Entrato in Hyundai Italia nel 2013, con l'incarico di Direttore Generale,ha visto negli anni il ...è nominato presidente di Hyundai Italia , con effetto dal 1° settembre 2022. Lo comunica la stessa compagnia automobilistica in una nota. 'Entrato in Hyundai Italia nel 2013, con l'...MILANO (ITALPRESS) - Andrea Crespi è stato nominato Presidente di Hyundai Italia, con effetto 1 settembre 2022. Entrato in Hyundai Italia nel 2013, con l' ...Andrea Crespi è stato nominato Presidente di Hyundai Italia, con effetto 1° settembre 2022. Entrato in Hyundai Italia nel 2013, con l’incarico di Direttore ...