Anche il mare è a zero emissioni | a Portofino nasce la nautica elettrica

(Di martedì 30 agosto 2022) La transizione ecologica (dal Decreto Energia al piano Ue: a che punto siamo) e la cosiddetta rivoluzione a combustionedei trasporti viaggianosull’acqua (oltre che passare dall’idrogeno verde, come abbiamo spiegato qui). E lo fanno dai moli di Cannes e Garda ai saloni nautici, dai laghi al, compreso quello della Liguria.si dota infatti di un punto ricarica per barche elettriche, il primo della Regione, con l’installazione di una colonnina Enel X Way nel porto di uno dei borghi più famosi e ammirati d’Italia. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del sindaco, Matteo Viacava, e dell’assessore regionale a Infrastrutture e Ambiente, Giacomo Raul Giampedrone. Con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile. Come funziona la colonnina per barche elettriche Il punto ...