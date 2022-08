Anche Honda e LG si alleano sulle batterie per auto negli Usa (Di martedì 30 agosto 2022) La rivoluzione dell’auto elettrica sta creando nuove, potenti alleanze, e le scelte degli Stati ne stanno dirigendo i corsi. L’automaker nipponico Honda e LG Energy Solutions, divisione batterie del gigante tecnologico sudcoreano, hanno annunciato che costruiranno negli Stati Uniti una fabbrica di batterie per veicoli elettrici da 4,4 miliardi di dollari. Un investimento come se ne vedono sempre più spesso, dettato dalla volontà di espandere la capacità produttiva condividendo i costi iniziali, che risponde Anche alle nuove direttive statunitensi per aumentare la produzione nazionale. Le aziende vogliono iniziare a costruire la gigafactory in Ohio a inizio 2023 e avviare la produzione di massa entro la fine del 2025. L’obiettivo è produrre batterie per ... Leggi su formiche (Di martedì 30 agosto 2022) La rivoluzione dell’elettrica sta creando nuove, potenti alleanze, e le scelte degli Stati ne stanno dirigendo i corsi. L’maker nipponicoe LG Energy Solutions, divisionedel gigante tecnologico sudcoreano, hanno annunciato che costruirannoStati Uniti una fabbrica diper veicoli elettrici da 4,4 miliardi di dollari. Un investimento come se ne vedono sempre più spesso, dettato dalla volontà di espandere la capacità produttiva condividendo i costi iniziali, che rispondealle nuove direttive statunitensi per aumentare la produzione nazionale. Le aziende vogliono iniziare a costruire la gigafactory in Ohio a inizio 2023 e avviare la produzione di massa entro la fine del 2025. L’obiettivo è produrreper ...

