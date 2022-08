Amianto killer: tribunale condanna il Ministero della Difesa per la morte del napoletano Limatola (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – Il tribunale di Roma ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento di 1 milione e 300 mila euro per la morte per mesotelioma da esposizione ad Amianto del sottufficiale motorista napoletano, Camillo Limatola, deceduto il 1 agosto 2013 a soli 59 anni. Camillo era stato dipendente della Marina tra il 1973 e il 1978, presso la base militare de “La Maddalena” (Sardegna) e di Napoli, città di cui era originario e in cui vive tuttora la vedova, e imbarcato anche sull’incrociatore Vittorio Veneto. Nel 2011 gli viene purtroppo diagnosticato un mesotelioma che non gli lascia scampo. Prima di morire era riuscito ad ottenere il riconoscimento di vittima del dovere e la liquidazione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – Ildi Roma hato ilal risarcimento di 1 milione e 300 mila euro per laper mesotelioma da esposizione addel sottufficiale motorista, Camillo, deceduto il 1 agosto 2013 a soli 59 anni. Camillo era stato dipendenteMarina tra il 1973 e il 1978, presso la base militare de “La Maddalena” (Sardegna) e di Napoli, città di cui era originario e in cui vive tuttora la vedova, e imbarcato anche sull’incrociatore Vittorio Veneto. Nel 2011 gli viene purtroppo diagnosticato un mesotelioma che non gli lascia scampo. Prima di morire era riuscito ad ottenere il riconoscimento di vittima del dovere e la liquidazione ...

