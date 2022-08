Alvino: “Navas al Napoli, lo sceicco fa il tirchio. C’è l’accordo col giocatore” (Di martedì 30 agosto 2022) Carlo Alvino delinea la trattativa tra il Napoli ed il Psg per Keylor Navas, secondo il giornalista c’è ancora qualche problema sulla buonuscita. Attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Alvino fa sapere che oramai “l’operazione Navas è sotto gli occhi di tutti e non si può più tergiversare“. Il calciomercato in Serie A chiude giovedì 1 settembre alle ore 20.00 quindi bisogna accelerare i tempi per portare in azzurro il portiere del Costa Rica. “Il Napoli e Navas da tempo hanno un accordo dal punto di vista del contratto e sfido chiunque a dire il contrario. Il portiere sta provando ad incassare una lauta buonuscita, cercando di prendere quanto più possibile dal club dove ora milita“. Alvino sulla trattativa che porta ... Leggi su napolipiu (Di martedì 30 agosto 2022) Carlodelinea la trattativa tra iled il Psg per Keylor, secondo il giornalista c’è ancora qualche problema sulla buonuscita. Attraverso le frequenze di Radio Kiss Kissfa sapere che oramai “l’operazioneè sotto gli occhi di tutti e non si può più tergiversare“. Il calciomercato in Serie A chiude giovedì 1 settembre alle ore 20.00 quindi bisogna accelerare i tempi per portare in azzurro il portiere del Costa Rica. “Ilda tempo hanno un accordo dal punto di vista del contratto e sfido chiunque a dire il contrario. Il portiere sta provando ad incassare una lauta buonuscita, cercando di prendere quanto più possibile dal club dove ora milita“.sulla trattativa che porta ...

