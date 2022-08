Allerta meteo in molte regioni, Coldiretti lancia l’allarme: cosa succederà (Di martedì 30 agosto 2022) La Protezione Civile aveva emanato nel week-end un’Allerta meteo per 11 regioni. La situazione non è migliorata a inizio settimana, e arriverà anche un primo fine settimana di settembre caratterizzato da maltempo ed eventi temporaleschi che potrebbero intensificarsi ulteriormente. Nelle giornate di martedì 30 agosto e mercoledì 31, gran parte dell’isola sarà martoriate da forti rovesci e grandine. Che dopo i tanti mesi di siccità rischiano di creare danni per milioni di euro. Nuova ondata di maltempo in tutta Italia: temporali e grandine in arrivo I temporali sono previsti in tutto il Nord Ovest, e si stanno avvicinando sempre più alle aree occidentali della provincia di Milano. Correnti fresche e instabili provenienti dal Nord Europa si stanno riversando sul Mediterraneo, portando il maltempo principalmente nel Settentrione. Il fronte ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 agosto 2022) La Protezione Civile aveva emanato nel week-end un’per 11. La situazione non è migliorata a inizio settimana, e arriverà anche un primo fine settimana di settembre caratterizzato da maltempo ed eventi temporaleschi che potrebbero intensificarsi ulteriormente. Nelle giornate di martedì 30 agosto e mercoledì 31, gran parte dell’isola sarà martoriate da forti rovesci e grandine. Che dopo i tanti mesi di siccità rischiano di creare danni per milioni di euro. Nuova ondata di maltempo in tutta Italia: temporali e grandine in arrivo I temporali sono previsti in tutto il Nord Ovest, e si stanno avvicinando sempre più alle aree occidentali della provincia di Milano. Correnti fresche e instabili provenienti dal Nord Europa si stanno riversando sul Mediterraneo, portando il maltempo principalmente nel Settentrione. Il fronte ...

