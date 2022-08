Allerta gialla della Regione: rischio temporali dal tardo pomeriggio (Di martedì 30 agosto 2022) Allerta gialla per rischio temporali in tutta la Lombardia, compresa la provincia di Bergamo, dalla Bassa alle Valli fino al Sebino. Lo annuncia il sito di Regione Lombardia per il tardo pomeriggio di martedì 30 agosto: la protezione civile è stata già Allertata. Diversi sindaci bergamaschi hanno postato il comunicato diramato dalla Regione sulle pagine Facebook dei paesi e sui propri profili personali, raccomandando ai cittadini di prestare attenzione e prudenza soprattutto nelle fasi più intense delle precipitazioni. “Un flusso occidentale debolmente perturbato porterà variabilità per tutto il resto della giornata di oggi 30/08, con instabilità a carattere convettivo in aumento dal tardo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 30 agosto 2022)perin tutta la Lombardia, compresa la provincia di Bergamo, dalla Bassa alle Valli fino al Sebino. Lo annuncia il sito diLombardia per ildi martedì 30 agosto: la protezione civile è stata giàta. Diversi sindaci bergamaschi hanno postato il comunicato diramato dallasulle pagine Facebook dei paesi e sui propri profili personali, raccomandando ai cittadini di prestare attenzione e prudenza soprattutto nelle fasi più intense delle precipitazioni. “Un flusso occidentale debolmente perturbato porterà variabilità per tutto il restogiornata di oggi 30/08, con instabilità a carattere convettivo in aumento dal...

