Allegri vuole un difensore: torna di moda un vecchio pallino (Di martedì 30 agosto 2022) In questi ultimissimi giorni di mercato sembra potersi riaprire una pista per la Juventus di Allegri; andiamo a vedere di chi si tratta. Il mercato sta per finire e la Juventus, in questa sessione, è stata una delle principali protagoniste; la società bianconera si è mossa molto bene portando, alla corte di Allegri, giocatori di assoluto livello come ad esempio Pogba e Di Maria. In questi ultimi giorni, secondo alcune indiscrezioni, sembra potersi riaprire una pista per quanto riguarda il reparto difensivo; ecco di chi stiamo parlando. LaPressePer un periodo si pensava che la Juventus potesse prendere un altro difensore dopo l'arrivo di Bremer e la conferma di Gatti (acquistato lo scorso gennaio dal Frosinone ma lasciato, fino al termine della stagione, in Serie B). L'intenzione, infatti, era quella di regalare ad ...

