Allegri: “Di Maria convocato, valuto Milik con Vlahovic” (Di martedì 30 agosto 2022) caption id="attachment 307303" align="alignleft" width="150" Massimiliano Allegri/captionArriva lo Spezia domani a Torino per la quarta di campionato e Allegri vara il turnover. "Non ho ancora deciso la formazione - dice il tecnico bianconero - torneranno disponibili Di Maria e Fagioli e domattina deciderò. La partita di domani è la più importante, abbiamo lasciato quattro punti e dobbiamo recuperarli. Domani saranno importanti i cambi, deciderò se far giocare Milik con Vlahovic dall'inizio o se portarlo in panchina". Sui giovani dice: "I giovani chiamiamoli calciatori, se sono bravi giocano. La Juventus come tutte le altre squadre deve puntare a vincere e io faccio delle scelte in base alla partita, indipendentemente dall`età dei giocatori e lo testimonia la titolarità di Miretti nella scorsa gara, ha ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 30 agosto 2022) caption id="attachment 307303" align="alignleft" width="150" Massimiliano/captionArriva lo Spezia domani a Torino per la quarta di campionato evara il turnover. "Non ho ancora deciso la formazione - dice il tecnico bianconero - torneranno disponibili Die Fagioli e domattina deciderò. La partita di domani è la più importante, abbiamo lasciato quattro punti e dobbiamo recuperarli. Domani saranno importanti i cambi, deciderò se far giocarecondall'inizio o se portarlo in panchina". Sui giovani dice: "I giovani chiamiamoli calciatori, se sono bravi giocano. La Juventus come tutte le altre squadre deve puntare a vincere e io faccio delle scelte in base alla partita, indipendentemente dall`età dei giocatori e lo testimonia la titolarità di Miretti nella scorsa gara, ha ...

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri: «Non ho ancora deciso la formazione, torneranno disponibili Di Maria… - romeoagresti : #Allegri: “Non ho ancora deciso la formazione: ci saranno i rientri - in termini di disponibilità - di Fagioli e Di Maria”. - juventusfc : Allegri: «@bonucci_leo19 non sarà convocato perché non è ancora al meglio: lui è un giocatore importantissimo e ho… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Juve: Allegri, Pogba ancora out ma presto torna a correre Tecnico, 'Di Maria è tra convocati, Bonucci rientrerà a Firenze' - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus-Spezia, Allegri in conferenza: “Di Maria convocato, Fagioli credo rimarrà” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #S… -