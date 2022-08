Alessia Grimaldi | chi era la ragazza morta nell’incidente sull’A14 L’ultima telefonata al fidanzato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 agosto 2022)era una giovanedi soli 23 anni. Purtroppo la sua vita è terminata su una corsia dell’autostrada. per lei non c’è stato nulla da fare dopoché è stata travolta da un suv.è stata per chiedere aiuto al suo, chi era laa soli 23 anniera unadi soli 23 anni che purtroppo ha perso la sua vita in un fatale incidente in autostrada. Ha fatto molto scalpore la dinamica di com’è accaduta la tragedia.da poco aveva lasciato la casa dei genitori Massimo e Daniela per andare a vivere da sola a Castel Maggiore, in provincia di Bologna. Dopo il ...