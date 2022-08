Alessandro Franchini | chi è il compagno di Luca Calvani? Età | fidanzato | lavoro | Le Gusciane | figlia Bianca | ex moglie Francesca Arena | FOTO | Instagram

(Di martedì 30 agosto 2022)è ildiGalvani, personaggio televisivo piuttosto noto soprattutto al grande pubblico dei reality. Conosciamolo meglio. Leggi anche:: età, dove è nato,, separato, cosa ha fatto in tv, Uomini e Donne, Isola dei Famosi, Cortesie per gli ospiti, patrimonio, dove vive,...

La medaglia di bronzo va adPaoli (Fiamme Azzurre) che in finale ha la meglio su ... Gli Arcieri delle Alpi (, Bonacina) sono i nuovi campioni italiani mixed team . I piemontesi ......Azzurre) mentre tireranno per il bronzo Federico Musolesi (Aeronautica Militare) ePaoli ... Santi) mentre nel compound gli Arcieri delle Alpi (, Bonacina) affronteranno gli Arcieri ...Conosciamolo meglio. Leggi anche: Luca Calvani: età, dove è nato, moglie Francesca Arena, figlia, fidanzato, compagno Alessandro Franchini, separato, cosa ha fatto in tv, Uomini e Donne, Isola dei ...Una tre giorni intensa ed emozionante quella della 60ª edizione svoltasi a Oderzo (TV) lo scorso fine settimana ...