Alessandro Del Piero il viaggio in jet privato con Sonia scatena la polemica: asfaltato del web (Di martedì 30 agosto 2022) Alessandro Del Piero nel mirino dell’attenzione del web, il viaggio in jet privato insieme a Sonia Amoruso e i suoi figli scatena la polemica sui social. Non è la prima volta che Alessandro Del Piero e molti altri personaggi appartenenti al mondo dello sport, dello spettacolo e dei social, vengono travolti da montagne di critiche da parte del popolo del web. Gli haters diventano sempre più scatenati e i messaggi condivisi sui vari profili social fanno rabbrividire chiunque. Molto spesso a essere presi di mira sono le abitudini di vari personaggi famosi, con l’accusa di esagerare nel mostrare gli eccessi che questi si concedono nel privato, e questa volta nel mirino della ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 30 agosto 2022)Delnel mirino dell’attenzione del web, ilin jetinsieme aAmoruso e i suoi figlilasui social. Non è la prima volta cheDele molti altri personaggi appartenenti al mondo dello sport, dello spettacolo e dei social, vengono travolti da montagne di critiche da parte del popolo del web. Gli haters diventano sempre piùti e i messaggi condivisi sui vari profili social fanno rabbrividire chiunque. Molto spesso a essere presi di mira sono le abitudini di vari personaggi famosi, con l’accusa di esagerare nel mostrare gli eccessi che questi si concedono nel, e questa volta nel mirino della ...

