Albano, dopo anni torna su Romina Power: “Ho aspettato 8 anni per…” (Di martedì 30 agosto 2022) Sono anni ormai che il matrimonio tra Albano Carrisi e Romina Power è giunto al termine. Insieme all’amore è finito anche un lungo sodalizio artistico. dopo anni arriva una confessione inaspettata del cantante nei confronti dell’ex moglie. Un incontro avvenuto nel 1967, che tre anni dopo si è trasformato in un matrimonio. Da questo profondo legame tra Albano Carrisi e Romina Power sono nati anche quattro figli, Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. I due hanno formato una coppia molto amata non solo dagli italiani, ma anche a livello internazionale. Nonostante ormai il matrimonio sia giunto al termine da tantissimi ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 30 agosto 2022) Sonoormai che il matrimonio traCarrisi eè giunto al termine. Insieme all’amore è finito anche un lungo sodalizio artistico.arriva una confessione inaspettata del cantante nei confronti dell’ex moglie. Un incontro avvenuto nel 1967, che tresi è trasformato in un matrimonio. Da questo profondo legame traCarrisi esono nati anche quattro figli, Ylenia, Yari, Cristel eJr. I due hanno formato una coppia molto amata non solo dagli italiani, ma anche a livello internazionale. Nonostante ormai il matrimonio sia giunto al termine da tantissimi ...

ViaggiaTreno : Aggiornamento: linee #Roma - #Napoli via Cassino e Roma - Frascati/Albano/Velletri, la circolazione è tornata regol… - ViaggiaTreno : Aggiornamento: linee #Roma - #Napoli via Cassino e Roma - Frascati/Albano/Velletri circolazione in graduale ripresa… - CARNAUS : @hhummohh @Stronza Questi osano confutare Albano, che dopo lunghi studi ha scoperto che è stato l'uomo a causarne l'estinzione. - CONSUGOI : Dopo Povia, Albano e la Zaniccona, e HoaraCara da Tara ecco il genio finale?????? - thedoctordonnna : grignani dopo che per un pelo non si è presentato ai duetti? Albano? Qui solo per qualche nome + anna oxa -