Al via la sesta edizione del festival «FloReMus. Rinascimento musicale a Firenze» de L’Homme Armé (Di martedì 30 agosto 2022) Ai concerti delle 21.15 si ascoltano gruppi europei fra i più noti e ricercati: venerdì 2 settembre l’Ensemble Cinquecento (Austria, ma con elementi provenienti da cinque Paesi europei), con un programma di musiche sacre per la Chiesa riformata inglese; domenica 4 l’Ensemble strumentale Alta Bellezza (Svizzera) con musiche di Dufay e rinascimentali da ballo; martedì 6 la Cappella Pratensis (Olanda) presenta la monumentale Missa Maria zart; giovedì 8 La fonte musica, ensemble fondato e diretto da Michele Pasotti, in Enigma Fortuna. Musica sacra e profana di Antonio Zacara da Teramo; domenica 11 lostorico Ensemble L’Homme Armé diretto da Fabio Lombardo, formato da 10 esecutori, chiude come d’uso la rassegna con Salva nos … Liturgia immaginaria di fine secolo tra Firenze e Milano (musiche di Isaac e Weerbeke). L'articolo proviene da ... Leggi su firenzepost (Di martedì 30 agosto 2022) Ai concerti delle 21.15 si ascoltano gruppi europei fra i più noti e ricercati: venerdì 2 settembre l’Ensemble Cinquecento (Austria, ma con elementi provenienti da cinque Paesi europei), con un programma di musiche sacre per la Chiesa riformata inglese; domenica 4 l’Ensemble strumentale Alta Bellezza (Svizzera) con musiche di Dufay e rinascimentali da ballo; martedì 6 la Cappella Pratensis (Olanda) presenta la monumentale Missa Maria zart; giovedì 8 La fonte musica, ensemble fondato e diretto da Michele Pasotti, in Enigma Fortuna. Musica sacra e profana di Antonio Zacara da Teramo; domenica 11 lostorico Ensemblediretto da Fabio Lombardo, formato da 10 esecutori, chiude come d’uso la rassegna con Salva nos … Liturgia immaginaria di fine secolo trae Milano (musiche di Isaac e Weerbeke). L'articolo proviene da ...

