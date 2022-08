Al via da settembre il bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti, a chi spetta e come richiederlo - GUIDA (Di martedì 30 agosto 2022) Da settembre arriva il bonus trasporti che ha l’obiettivo di sostenere il reddito e contrastare l’impoverimento delle famiglie causato dalla crisi energetica in corso. La dotazione finanziaria prevista... Leggi su feedpress.me (Di martedì 30 agosto 2022) Daarriva ilche ha l’obiettivo di sostenere il reddito e contrastare l’impoverimento delle famiglie causato dalla crisi energetica in corso. La dotazione finanziaria prevista...

NaliOfficial : Quella volta non dovevi andare via, ero bellissima ???? #Bellissima fuori QUESTO VENERDÌ 2 settembre - RaiTre : Via dei Matti n.0 Dal 5 settembre alle 20.15, dal lunedì al venerdì, su #Rai3 e in streaming su #RaiPlay tornano… - EnricoLetta : L'1 settembre parte la mia #campagnaelettorale in #Lombardia per dire #25settembrevotoPD. Al via con una festa dell… - prinivirg : RT @EdoardoArpaia: La 73° #FieraNazionaledelPeperonediCarmagnola al via dal 2 all'11 settembre 2022 con un ricco programma di eventi e oltr… - muttinis : RT @FederGolf: ??Reply Italian International U 16 ?? 31 agosto - 2 settembre ??Golf Club Biella Le Betulle Per la 15/a edizione 144 atleti al… -