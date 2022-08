Agili e tecnologici I nuovi aerei spia israeliani spiegati dal gen Giancotti

Leggi su formiche

(Di martedì 30 agosto 2022) Secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano Haaretz, l’Italia avrebbe acquistato dalla Israel Aerospace Industries altri due velivoli per missioni speciali, da impiegare per operazioni di sorveglianza e preallarme aereo (CAEW), Sigint e di guerra elettronica. Gli apparecchi, dotati di sistemi all’avanguardia nel campo della raccolta informativa, rappresentano un asset sempre più indispensabile per l’architettura difensiva nazionale e alleata, consentendo di ottenere la superiorità informativa dello spazio operativo in grado di permettere ai vertici militari e politici di prendere le decisioni migliori, in maniera tempestiva ed efficace. Ad Airpress spiega l’importanza di questi strumenti il generale Fernando, già presidente del Centro alti studi per la Difesa. Generale, qual è l’importanza tattica e strategica di questo tipo di apparecchi? Per le Forze ...