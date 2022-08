Aforismi e frasi famose sui cani | i migliori amici dell’uomo

Leggi su dilei

(Di martedì 30 agosto 2022) Il cane discende dal lupo, animale selvatico che vive nei boschi, ma è sicuramente più docile e “coccoloso”, perché abituato a vivere in casa a stretto contatto con le persone. Oggi spesso viene trattato come un vero e proprio componente della famiglia, quasi come un figlio in più per mamma e papà. Il cane è comunque il primo animale che l’uomo ha addomesticato, si affeziona parecchio al suo padrone, e non lo tradisce mai. È dolce e intelligente, in grado di comunicare con gli esseri umani, pur non avendo il dono della parola. Ci sono in tutto circa duecento diverse razze, ognuna con le sue caratteristiche estetiche e caratteriali. Vediamo alcune delle più belle e profonde citazioniche DiLei ha scelto, dedicate aisui: le piùIl cane è l’animale domestico per eccellenza, ...