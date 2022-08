Addio a Marcello Chessa, ex sindacalista Cgil e figura storica della sinistra campana (Di martedì 30 agosto 2022) Muore a 75 anni a Napoli l’ex sindacalista Marcello Chessa. figura storica della sinistra in Campania, Chessa ha militato per anni nel Pci, è stato sindacalista della Cgil e consigliere regionale. I funerali di Chessa si sono celebrati oggi alle 17.30 nella Chiesa Sant’Anna dei Lombardi, a via Monteoliveto. “La morte di Marcello Chessa, così come la scomparsa di tantissimi ex amici e compagni, mi rattrista e mi inorgoglisce molto – ha scritto su Facebook Graziella Pagano, oggi candidata di Italia Viva -. Mi spiego. Sono, ovviamente, dispiaciuta perché è volato in cielo un altro pezzo della mia vita e della nostra ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) Muore a 75 anni a Napoli l’exin Campania,ha militato per anni nel Pci, è statoe consigliere regionale. I funerali disi sono celebrati oggi alle 17.30 nella Chiesa Sant’Anna dei Lombardi, a via Monteoliveto. “La morte di, così come la scomparsa di tantissimi ex amici e compagni, mi rattrista e mi inorgoglisce molto – ha scritto su Facebook Graziella Pagano, oggi candidata di Italia Viva -. Mi spiego. Sono, ovviamente, dispiaciuta perché è volato in cielo un altro pezzomia vita enostra ...

