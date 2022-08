“Accesso a scuola, università e sport senza più discriminazioni”: l’appello di famiglie, insegnanti e studenti (Di martedì 30 agosto 2022) Appello ai candidati alle Elezioni Politiche 2022 di Rete Nazionale scuola in Presenza, Gli sportivi, studenti Contro Il Green Pass - Come famiglie, insegnanti e studenti rappresentati dai comitati Rete Nazionale scuola in Presenza, Gli sportivi - sport Negato, studenti Contro Il Green Pass, Vi comunichiamo la nostra preoccupazione per la ripresa dell’anno scolastico, dolorosamente consapevoli di quanto abbiano pesato su noi e sui nostri figli, obblighi e restrizioni introdotte negli ultimi tre anni in ambito scolastico, sportivo e in ogni altro aspetto della vita quotidiana. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 agosto 2022) Appello ai candidati alle Elezioni Politiche 2022 di Rete Nazionalein Pre, Gliivi,Contro Il Green Pass - Comerappresentati dai comitati Rete Nazionalein Pre, Gliivi -Negato,Contro Il Green Pass, Vi comunichiamo la nostra preoccupazione per la ripresa dell’anno scolastico, dolorosamente consapevoli di quanto abbiano pesato su noi e sui nostri figli, obblighi e restrizioni introdotte negli ultimi tre anni in ambito scolastico,ivo e in ogni altro aspetto della vita quotidiana. L'articolo .

