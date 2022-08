Abbonamenti Napoli, procede spedita la vendita: tre settori del Maradona sold out (Di martedì 30 agosto 2022) Lo scorso 8 agosto il Napoli apriva la campagna Abbonamenti per la stagione 2022/2023. Il difficile rapporto con i tifosi, per via delle cessioni di tanti big della scorsa stagione, avevano influito certamente sui numeri non troppo confortanti che, nei primi giorni, erano stati registrati. All’inizio la differenza con le big di Serie A era abissale, considerando ad esempio gli oltre 40000 di Inter e Milan al 9 di agosto o i 36000 della Roma. Oggi, tuttavia, dopo i tanti acquisti arrivati dal calciomercato l’entusiasmo dei tifosi è elevatissimo, come ha dimostrato la grande affluenza anche per l’amichevole contro la Juve Stabia. FOTO: Getty – Napoli Stadio MaradonaDomani alle 20.45 il Napoli affronterà il Lecce al Maradona, provando subito a tornare alla vittoria dopo lo 0-0 di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 30 agosto 2022) Lo scorso 8 agosto ilapriva la campagnaper la stagione 2022/2023. Il difficile rapporto con i tifosi, per via delle cessioni di tanti big della scorsa stagione, avevano influito certamente sui numeri non troppo confortanti che, nei primi giorni, erano stati registrati. All’inizio la differenza con le big di Serie A era abissale, considerando ad esempio gli oltre 40000 di Inter e Milan al 9 di agosto o i 36000 della Roma. Oggi, tuttavia, dopo i tanti acquisti arrivati dal calciomercato l’entusiasmo dei tifosi è elevatissimo, come ha dimostrato la grande affluenza anche per l’amichevole contro la Juve Stabia. FOTO: Getty –StadioDomani alle 20.45 ilaffronterà il Lecce al, provando subito a tornare alla vittoria dopo lo 0-0 di ...

