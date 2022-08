«A Firenze mio figlio di 9 anni costretto a mettere alla rovescia la maglia del Napoli»

(Di martedì 30 agosto 2022) Su SerieANews.com Mirko Calemme intervista il papà del bambino che domenica sera al Franchi è statoa mettersiladel. Il bambino si chiama Antonio, è francese, ha 9. Racconta il padre “Antonio è arrivato allo stadio indossando il completino del”, ci racconta il suo papà, “ma ai cancelli, per la prima volta, gli steward ci hanno bloccato. Non volevano che entrasse in tribuna con i colori azzurri”. Sembrava un eccesso di zelo: per quanto il tifo possa dividere, un bambino di novenon può essere motivo di tensione. Eppure, gli steward non avevano tutti i torti. Il racconto del papà prosegue: “Abbiamo assistito al riscaldamento appoggiati alle ringhiere che affacciano sul campo, ma diverse persone ...

Firenze Viola

' E' finita 0 - 0 a, come l'hai vista ' 'E' stata una bella partita tra due squadre che ... ' Hai un sogno per questa stagione ' 'Come per tutti i giocatori ilsogno è vincere lo Scudetto, ... BASANTA, Ricorda: "8 anni fa il mio arrivo a Firenze" Il papà racconta: «Gli steward ci hanno obbligati a togliere la maglia di Mertens. Non ne avevamo altre e l'abbiamo girata al contrario» ...Nuovi provvedimenti oltre ai 15 mila euro nei confronti della società viola per i cori di matrice discriminatoria ...