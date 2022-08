365 giorni con Maria: 30 agosto | Nel pericolo si rivolge alla Madonna ed ecco cosa accade (Di martedì 30 agosto 2022) Durante il lungo viaggio viene preso alla sprovvista da una violenta tempesta, ma non si perde d’animo e invoca subito l’aiuto della Beata Vergine Maria. Il Vescovo si chiama Etienne Leherpeur. In quell’anno, lui viene nominato al fine di riorganizzare la poco seguita vita religiosa. Il vescovo devoto alla Madonna Padre Étienne-Jean-François Le Herpeur è L'articolo 365 giorni con Maria: 30 agosto Nel pericolo si rivolge alla Madonna ed ecco cosa accade proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 30 agosto 2022) Durante il lungo viaggio viene presosprovvista da una violenta tempesta, ma non si perde d’animo e invoca subito l’aiuto della Beata Vergine. Il Vescovo si chiama Etienne Leherpeur. In quell’anno, lui viene nominato al fine di riorganizzare la poco seguita vita religiosa. Il vescovo devotoPadre Étienne-Jean-François Le Herpeur è L'articolo 365con: 30Nelsiedproviene da La Luce di

Cenorava : RT @maolindas: Umano mi hai lasciato qui come immondizia e te ne sei andato ed io povero randagio è qui che ti aspetto, perché senza di te… - Tiziana70686591 : @CandemAlbatros Ho visto 365 giorni ?? - castell32082033 : RT @maolindas: Umano mi hai lasciato qui come immondizia e te ne sei andato ed io povero randagio è qui che ti aspetto, perché senza di te… - KattInForma : 365 giorni con Maria: 30 agosto | Il prelato La invoca per esser salvato - settecoppeotto : RT @futurirubati: @settecoppeotto 365 giorni. In un mondo così pieno di uomini che violentano ed uccidono le donne, mi pare una trama assur… -