30 Agosto 1987: Street fighter debutta nelle sale giochi

Street fighter è probabilmente la saga di videogiochi più conosciuta fra la generazione dei millennials. Un sistema di gioco innovativo per l'epoca, dove si affrontano due combattenti di strada a colpi di onde d'energia e salti spettacolari. Una perla che ha in seguito portato a molti sequel e spin off.

Street fighter, il fortunato debutto nelle sale giochi nipponiche

La fortuna del picchiaduro firmato Capcom arrivò tuttavia nel 1991, quando il sequel Street fighter II iniziò a spopolare in tutte le sale giochi mondiali insieme al brutale Mortal Kombat. Tuttavia già dal primo episodio della serie si poté notare un nuovo modo di giocare, con interfacce più veloci rispetto la ...

