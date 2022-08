30 agosto 1976 … l’Anderlecht vince la Supercoppa

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 30 agosto 2022) Nella prima metà degli anni Settanta, le Coppe europee erano state appannaggio principalmente dei club britannici, olandesi e tedeschi: il Feyenoord aveva vinto la Coppa dei Campioni nel 1970 e l’Ajax nel 1971, nel 1972 e nel 1973. Inoltre, il club di Rotterdam aveva anche conquistato la Coppa Uefa nel 1974. I tedeschi, col Bayern, erano succeduti agli olandesindo la Coppa dei Campioni dal 1974 ale il Borussia Mönchengladbach aveva vinto la Coppa Uefa nel 1975 (battendo in finale gli olandesi del Twente). I britannici, in quegli anni, non risultavano nell’Albo d’Oro della Coppa dei Campioni, ma aveva vinto le prime edizioni di Coppa Uefa con Tottenham e Liverpool e dettavano legge in Coppa delle Coppe. Dal 1970 al 1972 si registrano le vittorie di Manchester City, Chelsea e Rangers Glasgow. Inoltre, in Coppa Uefa e in Coppa delle Coppe ...