30 agosto 1972 | buon compleanno Pavel Nedved VIDEO

(Di martedì 30 agosto 2022)compie 50 anni! Il 30delè ildi. Il centrocampista ceco ha giocato, in Italia, con le maglie di Lazio e Juventus ed è stato determinante per la vittoria degli scudetti. Non solo campionato, anche in Europa è stato protagonista coi biancocelesti segnando la rete che ha regalato alla squadra di Eriksson la vittoria della Coppa delle Coppe. A livello personale, ha vinto il Pallone d’Oro del 2003. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

