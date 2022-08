Zaporizhzhya, via alla missione Aiea per verificare se esistono rischi di radioattività (Di lunedì 29 agosto 2022) “Il giorno è arrivato, la missione di supporto e assistenza di @IAEAorg a #Zaporizhzhya è ora in arrivo”, ha scritto su Twitter il direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, annunciando così il via al sopralluogo dei tecnici alla centrale nucleare di Zaporizhzhya per verificare sul campo la situazione generale e, più in particolare, se esistono rischi di radioattività e di dispersioni causate dai bombardamenti delle forze armate ucraine nell’impianto occupato dai russi. “Dobbiamo proteggere la sicurezza dell’Ucraina e del più grande impianto nucleare d’Europa. Orgoglioso di guidare questa missione che sarà in #ZNPP (Zaporizhzhya ) alla fine di questa settimana”, ha aggiunto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 agosto 2022) “Il giorno è arrivato, ladi supporto e assistenza di @IAEAorg a #è ora in arrivo”, ha scritto su Twitter il direttore generale dell’, Rafael Mariano Grossi, annunciando così il via al sopralluogo dei tecnicicentrale nucleare dipersul campo la situazione generale e, più in particolare, sedie di dispersioni causate dai bombardamenti delle forze armate ucraine nell’impianto occupato dai russi. “Dobbiamo proteggere la sicurezza dell’Ucraina e del più grande impianto nucleare d’Europa. Orgoglioso di guidare questache sarà in #ZNPP (fine di questa settimana”, ha aggiunto ...

