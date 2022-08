Zaporizhzhia, una delegazione dell’Aiea verso la centrale nucleare. Mosca accusa: «Abbattuto un drone Usa kamikaze» (Di lunedì 29 agosto 2022) Il direttore generale dell’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha annunciato che entro la fine di questa settimana una delegazione dell’Agenzia arriverà alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, di cui preoccupa sempre di più la posizione centrale nel fuoco incrociato dell’esercito russo e di quello ucraino. In un comunicato, il G7 chiede che l’Aiea abbia libero accesso alla centrale. «Il giorno è arrivato. La missione di supporto e assistenza a Zaporizhzhia è in arrivo. Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande impianto nucleare dell’Ucraina e d’Europa», ha scritto su Twitter Rafael Grossi. «Orgoglioso di guidare questa missione», ha aggiunto, allegando una foto di lui assieme ad altre 13 persone con indosso una ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) Il direttore generale, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha annunciato che entro la fine di questa settimana unadell’Agenzia arriverà alladi, di cui preoccupa sempre di più la posizionenel fuoco incrociato dell’esercito russo e di quello ucraino. In un comunicato, il G7 chiede che l’Aiea abbia libero accesso alla. «Il giorno è arrivato. La missione di supporto e assistenza aè in arrivo. Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande impiantodell’Ucraina e d’Europa», ha scritto su Twitter Rafael Grossi. «Orgoglioso di guidare questa missione», ha aggiunto, allegando una foto di lui assieme ad altre 13 persone con indosso una ...

