Zaporizhzhia, la missione dell'Aiea ha lasciato Vienna: entro oggi l'arrivo a Kiev (Di lunedì 29 agosto 2022) La missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), diretta alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, è partita da Vienna e dovrebbe arrivare a Kiev entro la giornata di oggi. Lo riporta il Guardian citando l'annuncio del portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko, secondo il quale gli ispettori inizieranno a lavorare presso la centrale nucleare nei prossimi giorni. Stamattina il direttore generale dell'Aiea aveva annunciato l'arrivo di una delegazione dell'agenzia a Zaporizhzhia entro la fine di questa settimana. La centrale nucleare è da settimane teatro di scontri a fuoco tra gli eserciti russo e ucraino, con enormi rischi per la sicurezza dei residenti nei centri limitrofi.

