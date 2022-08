(Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) –satellitari di Maxar Technolgiesquattrosuldi uno degli edifici della centrale nucleare di, vicino a tre veicoli corazzati russi per il trasporto truppe. Il governatore della regione nominato dai russi, Vladimir Rogov, ha diffuso le foto di uno deisul suo canale Telegram, dicendo che sono il frutto di un attacco ucraino. Lo riferisce la Cnn, sottolineando di poter confermare l’autenticità dellema non le accuse contro Kiev. Learrivano mentre una missione dell’Aiea è partita oggi per poter ispezionare la centrale. Da settimane russi e ucraini si accusano a vicenda di aver sparato contro la centrale. Kiev ha sempre negato di aver preso di mira l’impianto di ...

ultimenotizie : Immagini satellitari di Maxar Technolgies mostrano quattro buchi sul tetto di uno degli edifici della centrale nucl… - telodogratis : Zaporizhzhia, immagini satellite mostrano 4 buchi sul tetto - Sercit1 : RT @Adnkronos: #Zaporizhzhia, immagini satellite mostrano 4 buchi sul tetto. - hksDDR : Ucraina Russia. Zaporizhzhia, immagini satellite mostrano. potenti espl... - vivereitalia : Zaporizhzhia, immagini satellite mostrano 4 buchi sul tetto -

... Vladimir Rogov, ha diffuso le fotosatellitari di Maxar Technolgies mostrano quattro buchi sul tetto di uno degli edifici della centrale nucleare di, vicino a tre veicoli ...Stavolta, auna bomba ha colpito il tetto di un edificio dove viene immagazzinato materiale radioattivo per alimentare i reattori. Nellediffuse dalle autorità fedeli a Mosca ...In questo clima di altissima tensione, i tecnici dell’Aiea, tra cui l’italiano Massimo Aparo, vicedirettore dell’ente, sono sbarcati in Ucraina con l’obiettivo di fare chiarezza sullo stato dell’impia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...