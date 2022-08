Zakaria, Allegri vuole tenerlo. Niente da fare per la Roma (Di lunedì 29 agosto 2022) Nonostante le tante offerte, la volontà di Allegri sarebbe quella di trattenere Denis Zakaria in rosa almeno fino a fine stagione Il centrocampista svizzero, salvo clamorose offerte irrinunciabili, resterà in bianconero. La Juventus sembrerebbe decisa a trattenere il giocatore, anche su richiesta di Massimiliano Allegri. I giallorossi hanno tentato di acquistare il giocatore, vedendosi però L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Nonostante le tante offerte, la volontà disarebbe quella di trattenere Denisin rosa almeno fino a fine stagione Il centrocampista svizzero, salvo clamorose offerte irrinunciabili, resterà in bianconero. La Juventus sembrerebbe decisa a trattenere il giocatore, anche su richiesta di Massimiliano. I giallorossi hanno tentato di acquistare il giocatore, vedendosi però L'articolo

paliottof : @AleTanzini Sarebbe una mossa logica, sia tecnicamente che economicamente. Se non è stata fatta è per mancanza di o… - Virgio86 : @mirkonicolino Praticamente allegri vuole giocare col centrocampo a 3, calcolando che pogba, zakaria e mckennie son… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: MERCATO, Zakaria-Juve: futuro in bilico. Allegri ha deciso - LucaRuss0 : MERCATO, Zakaria-Juve: futuro in bilico. Allegri ha deciso - MondoBN : MERCATO, Zakaria-Juve: futuro in bilico. Allegri ha deciso -