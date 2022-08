Yellowstone 5 | il teaser lanciato agli MTV Video Music Awards

(Di lunedì 29 agosto 2022) Un brevetrailer anticipa il ritorno della quinta stagione die del patriarca Kevin Costner per nuovi avvincenti episodi in arrivo in autunno. Gli MTV2022 ci hanno regalato iltrailer di5. La quinta stagione della seguitissima serie con Kevin Costner debutterà su Paramount Network con un doppio episodio il 13 novembre su MTV. Ilpromette che "Tutto sarà rivelato" in un rapido montaggio in cui compaiono alcuni dei protagonisti della serie drammatica per concludersi con il patriarca John Dutton (Costner). I fan della serie o coloro che desiderano recuperare gli episodi mancanti avranno a disposizione una maratona della serie che inizierà il venerdì del fine settimana del Labor Day sulla ...

