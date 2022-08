White Noise, tutto sul film di satira apocalittica di Noah Baumbach che apre Venezia 79 (Di lunedì 29 agosto 2022) Con l'avvicinarsi della stagione dei premi, è giunto il momento di dare un'occhiata ai candidati, e White Noise è uno dei più importanti. Noah Baumbach ha trasceso completamente le sue origini mumblecore con l'acclamato film Storia di un matrimonio (per non parlare dei meme su Adam Driver). E, sempre appoggiato da Netflix, anche col nuovo film sembra prepararsi per il circuito della stagione dei premi. White Noise ha sicuramente molte carte in regola: Adam Driver è tornato a lavorare con il regista, insieme alla compagna di Baumbach nella vita reale, Greta Gerwig. C'è del potenziale per un interessante cambio di ritmo per il regista, di solito poco incisivo, con l'introduzione di un colpo di scena apocalittico. Ecco ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 29 agosto 2022) Con l'avvicinarsi della stagione dei premi, è giunto il momento di dare un'occhiata ai candidati, eè uno dei più importanti.ha trasceso completamente le sue origini mumblecore con l'acclamatoStoria di un matrimonio (per non parlare dei meme su Adam Driver). E, sempre appoggiato da Netflix, anche col nuovosembra prepararsi per il circuito della stagione dei premi.ha sicuramente molte carte in regola: Adam Driver è tornato a lavorare con il regista, insieme alla compagna dinella vita reale, Greta Gerwig. C'è del potenziale per un interessante cambio di ritmo per il regista, di solito poco incisivo, con l'introduzione di un colpo di scena apocalittico. Ecco ...

