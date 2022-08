Wartsila; Palombella (Uilm): “Con stop produzione a rischio 1.500 lavoratori e intero Gruppo in Italia” (Di lunedì 29 agosto 2022) “Senza la continuità produttiva del sito di Trieste di Wartsila non sono sostenibili le attività di servizi e ricerca e sviluppo. A rischio, quindi, è l’intero Gruppo in Italia e tutto l’indotto. Stiamo parlando complessivamente di 1.500 lavoratori. Una situazione drammatica da evitare ad ogni costo. Per questo motivo sabato sarò in piazza per una manifestazione di enorme valore sociale, un’occasione per un messaggio di speranza, ma anche un momento in cui la politica capisca che siamo di fronte a una vertenza drammatica, sulla quale non deve speculare per fini elettorali e che dovrà avere necessariamente una soluzione positiva. I nostri obiettivi prioritari sono la salvaguardia dei posti di lavoro, il ritiro della procedura di licenziamento e la convocazione di un tavolo urgente al ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 agosto 2022) “Senza la continuità produttiva del sito di Trieste dinon sono sostenibili le attività di servizi e ricerca e sviluppo. A, quindi, è l’ine tutto l’indotto. Stiamo parlando complessivamente di 1.500. Una situazione drammatica da evitare ad ogni costo. Per questo motivo sabato sarò in piazza per una manifestazione di enorme valore sociale, un’occasione per un messaggio di speranza, ma anche un momento in cui la politica capisca che siamo di fronte a una vertenza drammatica, sulla quale non deve speculare per fini elettorali e che dovrà avere necessariamente una soluzione positiva. I nostri obiettivi prioritari sono la salvaguardia dei posti di lavoro, il ritiro della procedura di licenziamento e la convocazione di un tavolo urgente al ...

