Vuelta 2022, Evenepoel padrone della prima settimana: il belga a caccia della definitiva consacrazione (Di lunedì 29 agosto 2022) Secondo giorno di riposo per la Vuelta di Spagna 2022 e tempo di primi bilanci, dopo che sono andate in archivio nove delle ventuno tappe in programma. Il ruolo di protagonista è stato sicuramente appannaggio di Remco Evenepoel, maglia rossa indiscussa con oltre un minuto di margine su Enric Mas e quasi due minuti sul campione uscente Primoz Roglic. Il giovane belga classe 2000 era uno dei corridori più attesi, ma molti nutrivano dei dubbi sulla sua competitività in un Grande Giro. Dubbi che però al momento sono stati fugati con una serie di prestazioni di alto livello. Restano due settimane per consacrarsi definitivamente tra i grandi del ciclismo e dimostrare che non serviva aspettare molto per vederlo competitivo sulla distanza delle tre settimane. E’ infatti questo l’unica incognita per ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Secondo giorno di riposo per ladi Spagnae tempo di primi bilanci, dopo che sono andate in archivio nove delle ventuno tappe in programma. Il ruolo di protagonista è stato sicuramente appannaggio di Remco, maglia rossa indiscussa con oltre un minuto di margine su Enric Mas e quasi due minuti sul campione uscente Primoz Roglic. Il giovaneclasse 2000 era uno dei corridori più attesi, ma molti nutrivano dei dubbi sulla sua competitività in un Grande Giro. Dubbi che però al momento sono stati fugati con una serie di prestazioni di alto livello. Restano due settimane per consacrarsimente tra i grandi del ciclismo e dimostrare che non serviva aspettare molto per vederlo competitivo sulla distanza delle tre settimane. E’ infatti questo l’unica incognita per ...

