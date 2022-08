Volley, Mondiali maschili 2022: Serbia e Iran trovano la seconda vittoria su due (Di lunedì 29 agosto 2022) Pomeriggio senza sorprese nei match in programma ai Mondiali 2022 di Volley maschile, in corso di svolgimento in Polonia e Slovenia. Successo agevole per la Serbia ai danni di Porto Rico, con un netto 3-0 (26-24, 25-21, 25-16) che frutta agli europei la seconda vittoria su due e la certezza di giocare la fase a eliminazione diretta. Si tratta invece del secondo ko per i centramericani, che ora dovranno vincere l’ultima sfida contro l’Ucraina e sperare. Il primo set è parecchio equilibrato e Porto Rico pare anzi in grado di piazzare il colpaccio, ma nel finale emerge il tasso tecnico superiore della Serbia. Vinto il primo set, tutto è in discesa per loro, il secondo set è equilibrato in avvio e prende una piega favorevole ai serbi alla metà del parziale, mentre il ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Pomeriggio senza sorprese nei match in programma aidimaschile, in corso di svolgimento in Polonia e Slovenia. Successo agevole per laai danni di Porto Rico, con un netto 3-0 (26-24, 25-21, 25-16) che frutta agli europei lasu due e la certezza di giocare la fase a eliminazione diretta. Si tratta invece del secondo ko per i centramericani, che ora dovranno vincere l’ultima sfida contro l’Ucraina e sperare. Il primo set è parecchio equilibrato e Porto Rico pare anzi in grado di piazzare il colpaccio, ma nel finale emerge il tasso tecnico superiore della. Vinto il primo set, tutto è in discesa per loro, il secondo set è equilibrato in avvio e prende una piega favorevole ai serbi alla metà del parziale, mentre il ...

sportface2016 : #VolleyballWorldChampionship, seconda vittoria per #Serbia e #Iran - sapphirescorius : RT @PowervolleyMI: I risultati della quarta giornata ai #Mondiali per i nostri Powerboys ????? ???? 3-2 ???? ???? 3-1 ???? #Allianz #PowervolleyMi… - vb_jeejee : RT @PowervolleyMI: I risultati della quarta giornata ai #Mondiali per i nostri Powerboys ????? ???? 3-2 ???? ???? 3-1 ???? #Allianz #PowervolleyMi… - PowervolleyMI : I risultati della quarta giornata ai #Mondiali per i nostri Powerboys ????? ???? 3-2 ???? ???? 3-1 ???? #Allianz… - LoSportpiubello : Emozioni alla radio 2197: Mondiali Volley Maschile 2022 ITALIA-CANADA(27-08-2022) -