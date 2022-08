Volley, Mondiali maschili 2022: risultati e classifiche (Di lunedì 29 agosto 2022) Tutti i risultati dei Mondiali 2022 di Volley maschile, in programma tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Archiviata la Volleyball Nations League, le migliori squadre del mondo sono pronte a sfidarsi per il titolo nella rassegna iridata, originariamente prevista in Russia e riassegnata per le sanzioni in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. Al via anche gli azzurri di Fefé De Giorgi, campioni d’Europa in carica, che vogliono sorprendere nuovamente e confermarsi tra i top team a livello globale. Di seguito le classifiche dei gironi e i risultati di tutte le partite del torneo aggiornati in tempo reale. IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV LE FAVORITE E COME CI ARRIVA L’ITALIA FORMULA E REGOLAMENTO GIRONI E TABELLONE ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Tutti ideidimaschile, in programma tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Archiviata laball Nations League, le migliori squadre del mondo sono pronte a sfidarsi per il titolo nella rassegna iridata, originariamente prevista in Russia e riassegnata per le sanzioni in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. Al via anche gli azzurri di Fefé De Giorgi, campioni d’Europa in carica, che vogliono sorprendere nuovamente e confermarsi tra i top team a livello globale. Di seguito ledei gironi e idi tutte le partite del torneo aggiornati in tempo reale. IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV LE FAVORITE E COME CI ARRIVA L’ITALIA FORMULA E REGOLAMENTO GIRONI E TABELLONE ...

