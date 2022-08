Volley, Mondiali maschili 2022: prima vittoria per il Canada, 3-0 alla Cina (Di lunedì 29 agosto 2022) prima vittoria per il Canada ai Mondiali 2022 di Volley maschile, in corso di svolgimento in Slovenia e Polonia. A Lubiana i nordamericani hanno battuto la Cina 3-0 (25-23, 25-21, 25-23) nella seconda giornata della Pool E, che comprende anche l’Italia. I canadesi hanno così riscattato la sconfitta all’esordio proprio contro gli Azzurri e si rilanciano nella corsa per il passaggio del turno. Decisiva in tal senso sarà la sfida contro la Turchia. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV LE FAVORITE E COME CI ARRIVA L’ITALIA FORMULA E REGOLAMENTO GIRONI E TABELLONE COMPLETO Una partita equilibrata come testimoniato dal punteggio, ma che in ogni parziale ha visto il Canada quasi sempre in vantaggio. Pur senza prendere mai il ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022)per ilaidimaschile, in corso di svolgimento in Slovenia e Polonia. A Lubiana i nordamericani hanno battuto la3-0 (25-23, 25-21, 25-23) nella seconda giornata della Pool E, che comprende anche l’Italia. I canadesi hanno così riscattato la sconfitta all’esordio proprio contro gli Azzurri e si rilanciano nella corsa per il passaggio del turno. Decisiva in tal senso sarà la sfida contro la Turchia. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV LE FAVORITE E COME CI ARRIVA L’ITALIA FORMULA E REGOLAMENTO GIRONI E TABELLONE COMPLETO Una partita equilibrata come testimoniato dal punteggio, ma che in ogni parziale ha visto ilquasi sempre in vantaggio. Pur senza prendere mai il ...

sportface2016 : #VolleyballWorldChampionship Prima vittoria per il #Canada, Cina KO in tre set - SportRepubblica : Mondiali di volley, l'Italia contro la Turchia con lo spettro del classificone - smarginata : Io sono piena rasa della politica per cui ora mi immergo nella mia bolla fatata fatta di: nuovo podcast appena scop… - sportli26181512 : Mondiali, alle 21.15 Italia-Turchia LIVE su Sky: Dopo l’esordio positivo con la vittoria per 3-0 contro il Canada,… - zazoomblog : Volley calendario oggi Mondiali maschili 2022: orari e diretta tv lunedì 29 agosto - #Volley #calendario #Mondiali -