VOLLEY, MONDIALI: ITALIA-TURCHIA PER PUNTARE SUBITO AGLI OTTAVI (Di lunedì 29 agosto 2022) Archiviare la pratica qualificazione AGLI OTTAVI con una gara d'anticipo, perseverare nel voler cercare la migliore condizione, garantirsi il primato nel girone con un'altra vittoria al cospetto di quella che (numeri alla mano) è divenuta la vera rivale per la lotta al primo posto. Di propositi l'ITALIA di Fefè De Giorgi ne ha fin troppi, pensando all'impegno che attende gli azzurri stasera alle 21,15 a Lubiana (diretta Rai Due e Sky Sport) contro i colleghi turchi. Che sulla carta non dovrebbero rappresentare un ostacolo insormontabile, anche se quanto raccontato dalla sfida d'esordio contro il Canada è pur sempre un buon vademecum per provare a dribblare le insidie. E l'ITALIA dovrà cercare di ripartire allora dai primi due set della gara contro i canadesi per stendersi un bel tappeto rosso e garantirsi il pass per ...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali, #ItaliaTurchia 3-0 Azzurri aritmeticamente qualificati agli ottavi Il primo posto nel gi… - fanpage : Secondo successo in due gare in questo Mondiale di volley 2022 per l’Italia: battuta la Turchia 3-0 a Lubiana… - repubblica : Mondiali volley, Italia già qualificata agli ottavi: 3-0 alla Turchia [di Mattia Chiusano] - _milkyway15 : RT @PowervolleyMI: I risultati della quarta giornata ai #Mondiali per i nostri Powerboys ????? ???? 3-2 ???? ???? 3-1 ???? #Allianz #PowervolleyMila… - ilpensologo : Mondiali di volley, l'Italia batte la Turchia 3-0. Addio gas. #Torino #Cronaca #CronacaQui #LaTampa #Pensologia -