Volley, Mondiali 2022: Nimir guida la rimonta dei Paesi Bassi! Argentina vicina all’eliminazione (Di lunedì 29 agosto 2022) In uno dei match più interessanti di questa giornata dei Campionati del Mondo di pallavolo maschile, i Paesi Bassi sono riusciti a rimontare e battere l’Argentina per 2-3 (30-28, 25-20, 21-25, 25-27, 9-15). Seconda vittoria per gli “orange” che infliggono invece la seconda sconfitta al tie-break per i biancocelesti. Il match inizia subito sui binari dell’equilibrio, nonostante le differenze “filosofiche” ben evidenti tra le due squadre. Nella metà campo Argentina il palleggiatore Luciano de Cecco distribuisce palloni dividendoli tra i suoi attaccanti, mentre dall’altra parte Nimir Abdel Aziz non può che monopolizzare la finalizzazione neerlandese. La battaglia del primo parziale finisce in favore dei sudamericani con il punteggio di 30-28. Dopo un secondo set che sembrava aver indirizzato i destini del ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) In uno dei match più interessanti di questa giornata dei Campionati del Mondo di pallavolo maschile, iBassi sono riusciti are e battere l’per 2-3 (30-28, 25-20, 21-25, 25-27, 9-15). Seconda vittoria per gli “orange” che infliggono invece la seconda sconfitta al tie-break per i biancocelesti. Il match inizia subito sui binari dell’equilibrio, nonostante le differenze “filosofiche” ben evidenti tra le due squadre. Nella metà campoil palleggiatore Luciano de Cecco distribuisce palloni dividendoli tra i suoi attaccanti, mentre dall’altra parteAbdel Aziz non può che monopolizzare la finalizzazione neerlandese. La battaglia del primo parziale finisce in favore dei sudamericani con il punteggio di 30-28. Dopo un secondo set che sembrava aver indirizzato i destini del ...

zazoomblog : Volley Mondiali maschili 2022: prima vittoria per il Canada 3-0 alla Cina - #Volley #Mondiali #maschili #2022: - sportface2016 : #VolleyballWorldChampionship Prima vittoria per il #Canada, Cina KO in tre set - SportRepubblica : Mondiali di volley, l'Italia contro la Turchia con lo spettro del classificone - smarginata : Io sono piena rasa della politica per cui ora mi immergo nella mia bolla fatata fatta di: nuovo podcast appena scop… - sportli26181512 : Mondiali, alle 21.15 Italia-Turchia LIVE su Sky: Dopo l’esordio positivo con la vittoria per 3-0 contro il Canada,… -