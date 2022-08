Volley | Mondiali 2022 L’Italia cerca il bis contro la Turchia di Lagumdzija

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 agosto 2022) Esordio vincente per entrambe e dunque primo posto in classifica in palio nella sfida tra Italia e, secondo banco di prova per la squadra azzurra che ha dato risposte tutto sommato positive nella sfida che l’ha vista affrontare sabato sera il Canada. Difficilmente De Giorgi cambierà qualcosa rispetto allo starting seven utilizzatoil Canada. Il tecnico italiano punta su questa squadra che lo ha sicuramente soddisfatto, pur denotando qualche limite strutturale che potrebbe anche essere limato con il passare del tempo e delle partite, si spera tante. L’emergenza numero uno sembra quella di ritrovare al meglio Alessandro Michieletto. Da tutta l’estate lo schiacciatore di Trento sta faticando a giocare sui suoi livelli standard, che sono elevatissimi. Con il Canada ha faticato più in ricezione che in attacco dove però Giannelli non lo ha ...