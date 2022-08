Volley | Mondiali 2022 | il Canada supera 3-0 la Cina e raggiunge momentaneamente Italia e Turchia in classifica

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 agosto 2022) Si è da poco concluso il primo match della seconda giornata del girone E per idiche ha visto protagonisti, Nazionali facente parti dello stesso raggruppamento degli azzurri. Dopo la netta sconfitta subita proprio da parte dei ragazzi di Fefè De Giorgi, ilsi è imposto quest’oggindo 3-0 la compagine cinese. Come testimoniato dai punteggi dei singoli set (25-23, 25-21, 25-23) il match è stato di per sé equilibrato per larghi tratti, soprattutto nei primi scambi e nelle fasi centrali dei set; a fare la differenza è stata la gestione dei punti finali, quelli che contano e decidono l’intero incontro. Proprio in queste occasioni la Nazionale cinese, forse in balia della pressione, ha concesso errori gratuiti che hanno ...