Volley | l’Italia surclassa la Turchia ai Mondiali | seconda vittoria e pass per gli ottavi | Lavia e Romanò incisivi

(Di lunedì 29 agosto 2022)ha travolto lacon un perentorio 3-0 (25-18; 25-20; 25-22) e ha conquistato laconsecutiva ai2022 di. I Campioni d’Europa si sono imposti in maniera schiacciante a Lubiana (Slovenia), replicando il successo ottenuto due giorni fa con il massimo scarto contro il Canada. La nostra Nazionale si conferma al comando del gruppo E (2 vittorie, 6 punti), davanti proprio agli anatolici e ai nordamericani (1 successo, 3 punti). Gli azzurri si sono già matematicamente qualificati aglidi finale e nel match di chiusura contro la Cina (mercoledì 31 agosto, ore 21.15) basterà portare a casa un set per essere sicuri del primo posto nel raggruppamento.partirà con tutti i favori del pronostico contro ...

LiaCapizzi : Che giornata esaltante ???? Noi proviamo a raccontarvela tra calcio, grande nuoto, tuffi, la MotoGp, l'impresa di Cr… - De_Sand88 : RT @sportmediaset: Volley: l'Italia vince ancora, 3-0 alla Turchia #Volley #Italvolley #Mondiali - sportmediaset : Volley: l'Italia vince ancora, 3-0 alla Turchia #Volley #Italvolley #Mondiali - sportface2016 : Mondiali volley 2022: l’Italia vince ancora, battuta anche la Turchia 3-0 - SonoMaleducata : Grandissima Italia del volley contro la Turchia che per quanto polemica con l'arbitro forse pensa di giocare a pallone. -

Un successo che qualifica i campioni d'Europa agli ottavi di finale, ma per conoscere'avversario ...programma mercoledì 31 agosto alle 21.15 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Now......turca come detto è abbastanza modesta nel panorama dei Mondiali, infatti la sua ultima partecipazione al torneo, prima di questa, risaliva al 1998. Curiosamente,'ultima in cuiè ...