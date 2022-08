Volley femminile, Italia inarrestabile agli Europei Under 19: Finlandia travolta, semifinale ipotecata (Di lunedì 29 agosto 2022) L’Italia prosegue in maniera spedita il proprio cammino agli Europei Under 19 di Volley femminile. Le azzurre hanno travolto la modesta Finlandia con un perentorio 3-0 (25-17; 25-19; 25-18), infilando così la terza vittoria consecutiva nel torneo dopo quelle decisamente più rilevanti ottenute contro Slovenia e Polonia nel corso del weekend. Le ragazze di coach Marco Mencarelli si confermano saldamente al comando della classifica della Pool I e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali della rassegna continentale di categoria: le ultime due partite del raggruppamento contro le poco accreditate Grecia e Macedonia del Nord non dovrebbero riservare particolari insidie. La nostra Nazionale ha giganteggiato in lungo e in largo contro la compagine ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) L’prosegue in maniera spedita il proprio cammino19 di. Le azzurre hanno travolto la modestacon un perentorio 3-0 (25-17; 25-19; 25-18), infilando così la terza vittoria consecutiva nel torneo dopo quelle decisamente più rilevanti ottenute contro Slovenia e Polonia nel corso del weekend. Le ragazze di coach Marco Mencarelli si confermano saldamente al comando della classifica della Pool I e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali della rassegna continentale di categoria: le ultime due partite del raggruppamento contro le poco accreditate Grecia e Macedonia del Nord non dovrebbero riservare particolari insidie. La nostra Nazionale ha giganteggiato in lungo e in largo contro la compagine ...

