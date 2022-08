VMAs 2022, i Maneskin vincono per il Miglior Video Alternativo ma durante lo show si abbatte la ‘censura’ sul seno di Victoria e non sul lato B di Damiano. È polemica (Di lunedì 29 agosto 2022) Grande successo e soddisfazione per i Maneskin che si sono accaparrati un Premio su tre nomination ai Video Music Awards 2022: Miglior Video Alternativo per I Wanna Be Your Slave. durante l’esibizione live di Damiano e soci, in diretta dal Prudential Center a Newark nel New Jersey, qualcosa è andato storto. La bassista Victoria, a causa di un malfunzionamento del suo vestito, è rimasta a seno scoperto. La regia ha immediatamente staccato su un’area dell’Arena vuota per non inquadrarla. Victoria, da vera professionista, ha continuato a suonare e Damiano ha concluso una strepitosa performance, girandosi e mostrando il lato B. In molti si ricorderanno che già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Grande successo e soddisfazione per iche si sono accaparrati un Premio su tre nomination aiMusic Awardsper I Wanna Be Your Slave.l’esibizione live die soci, in diretta dal Prudential Center a Newark nel New Jersey, qualcosa è andato storto. La bassista, a causa di un malfunzionamento del suo vestito, è rimasta ascoperto. La regia ha immediatamente staccato su un’area dell’Arena vuota per non inquadrarla., da vera professionista, ha continuato a suonare eha concluso una strepitosa performance, girandosi e mostrando ilB. In molti si ricorderanno che già ...

