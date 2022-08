Vittima racket ora vive in Usa: “Io lasciato solo, ha vinto la mafia” (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Io sono stato lasciato completamente solo, lo Stato mi ha persino chiesto i soldi con gli interessi. Ora vivo negli Stati Uniti, lontano da tutto. Lontano dalla mia città, Palermo, che ho lasciato con molta amarezza. A malincuore oggi devo dire che forse ha vinto la mafia”. E’ lo sfogo con l’Adnkronos di Vincenzo Conticello, l’imprenditore palermitano Vittima del racket del pizzo che ebbe il coraggio di denunciare i suoi estorsori. Lo fece anche in aula, per la prima volta, il 18 settembre del 2007, quando su richiesta del pm Francesco Del Bene, che gli chiese: “Chi era l’uomo che venne a chiederle il pizzo?” lui rispose: “E’ qui, seduto in aula”. L’ex proprietario della celebre “Antica focacceria San Francesco” di Palermo non ha avuto esitazioni. Alla ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Io sono statocompletamente, lo Stato mi ha persino chiesto i soldi con gli interessi. Ora vivo negli Stati Uniti, lontano da tutto. Lontano dalla mia città, Palermo, che hocon molta amarezza. A malincuore oggi devo dire che forse hala”. E’ lo sfogo con l’Adnkronos di Vincenzo Conticello, l’imprenditore palermitanodeldel pizzo che ebbe il coraggio di denunciare i suoi estorsori. Lo fece anche in aula, per la prima volta, il 18 settembre del 2007, quando su richiesta del pm Francesco Del Bene, che gli chiese: “Chi era l’uomo che venne a chiederle il pizzo?” lui rispose: “E’ qui, seduto in aula”. L’ex proprietario della celebre “Antica focacceria San Francesco” di Palermo non ha avuto esitazioni. Alla ...

