Vincenzo Boccia, appello al Governo: Subito 60 mld per salvare le imprese e il Paese (Di lunedì 29 agosto 2022) “Il Governo trovi 60 miliardi per salvare le imprese e il Paese“. E’ l’appello lanciato dall’ex presidente di Confindustria, e oggi presidente della Luiss, Vincenzo Boccia, attraverso il sito Formiche.net. Nella conversazione con il gionalista Gianluca Zapponini l’imprenditore salernitano spiega che “la situazione è ormai gravissima. Con gli aumenti di agosto arriveremo nel giro di pochi mesi alla paralisi del sistema economico italiano ed europeo per tutto quello che ne conseguirà su Pil, mancata crescita, disoccupazione ed export . Occorre affrontare la crisi immediatamente, in questo presente e nella sua dimensione monstre. Stiamo parlando a mio avviso di 60 miliardi di euro”. “La questione energetica – continua Boccia – è la priorità e la ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) “Iltrovi 60 miliardi perlee il“. E’ l’lanciato dall’ex presidente di Confindustria, e oggi presidente della Luiss,, attraverso il sito Formiche.net. Nella conversazione con il gionalista Gianluca Zapponini l’imprenditore salernitano spiega che “la situazione è ormai gravissima. Con gli aumenti di agosto arriveremo nel giro di pochi mesi alla paralisi del sistema economico italiano ed europeo per tutto quello che ne conseguirà su Pil, mancata crescita, disoccupazione ed export . Occorre affrontare la crisi immediatamente, in questo presente e nella sua dimensione monstre. Stiamo parlando a mio avviso di 60 miliardi di euro”. “La questione energetica – continua– è la priorità e la ...

