Vince Russo rivela: "Ho lavorato come consulente di Raw dal 2020 fino pochi mesi fa"

Queste dichiarazioni le aveva già fatte, ma con un tenore diverso. Infatti l'ex writer Vince Russo aveva raccontato in passato di essere in contatto con Vince McMahon per commentare l'andamento del Monday Night Raw. In un video pubblicato su YouTube, Russo ha confermato di essere stato per due anni circa un consulente della compagnia di Stamford senza che nessuno, a parte qualche dirigente, lo sapesse.

Le parole di Vince Russo

"Ho tenuto questo piccolo segreto per due anni. Voglio uscirne pulito. La gente spesso dice che non so di cosa parlo quando cito la WWE. Quando ho iniziato a parlare del network nessuno ci credeva. Poi il network è arrivato. Ecco, ho lavorato come consulente per loro dal marzo del

